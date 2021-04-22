В НБУ назвали главные факторы оживления спроса остаются.

Позитивные настроения банков относительно динамики кредитования в IV квартале 2020 года сохранились и в конце I квартала текущего года: несмотря на ожидания новых карантинных ограничений, спрос на кредиты увеличился со стороны бизнеса и населения.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка со ссылкой на результаты опроса об условиях банковского кредитования.

Читайте такжеЗеленский подписал закон об обязательной реструктуризации валютных кредитов

Отмечается, что спрос на ипотеку был самым высоким за всю историю наблюдений.

Банки отметили умеренное смягчение стандартов как корпоративного, так и розничного кредитования, спрогнозировали дальнейший рост фондирования от населения и корпораций и ожидают повышения рисков во II квартале.

«В январе-марте 2021 года спрос на бизнес-кредиты вырос, больше всего - на займы малых и средних предприятий (МСП), гривневые и долгосрочные кредиты. Главными факторами оживления спроса остаются снижение процентных ставок, потребность предприятий в капитальных инвестициях и оборотном капитале, а также реструктуризация долгов», - сказано в сообщении.

Смягчение кредитоспособности для бизнеса банки объясняют высоким уровнем ликвидности, усилением конкуренции с другими банками, а также улучшением ожиданий относительно общей экономической активности и развития отдельных отраслей, прежде всего для МСБ.

По данным НБУ, снижение процентных ставок является главной причиной смягчения условий кредитования. Почти четверть опрошенных респондентов отметили увеличение уровня одобрения заявок на бизнес-кредиты и смягчение требований к размеру кредита. Более 80% финучреждений оценили долговую нагрузку корпоративных заемщиков как среднюю, одновременно для крупных предприятий оценка выше по сравнению с МСП.

Отмечается, что спрос населения на кредиты растет третий квартал подряд. Кредитную активность заемщиков стимулировали снижение процентных ставок, улучшение потребительских настроений и перспективы развития рынка недвижимости. Изменение спроса на ипотеку банки оценили выше всего за всю историю наблюдений.

«Участники опроса положительно оценивают перспективы кредитования в следующие 12 месяцев: 78% респондентов прогнозируют рост кредитного портфеля корпораций, 82% - домохозяйств. Это самые высокие с 2015 года оценки прироста кредитного портфеля населения, впрочем, отдельные крупные банки ожидают определенного ухудшения его качества», - сказано в сообщении.

Также сообщается, что оптимизм респондентов относительно дальнейшего наращивания фондирования вырос: 77% опрошенных ожидают увеличения депозитов домохозяйств, 78% - средств предприятий. В ближайшие три месяца банки прогнозируют рост рисков: кредитного, процентного и риска ликвидности.

Что этому предшествовало

Украинские банки в феврале 2021 года выдали 617 ипотечных кредитов на общую сумму 457,9 млн грн, что на 81% больше, по сравнению с февралем 2020 года, и на 40% превышает показатель января.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Жирий