По словам главы компании, после принятия законопроекта об увеличении рентных платежей на железорудное сырье криворожская сталь станет менее конкурентоспособной.

Металлургическая компания "АрселорМиттал Кривой Рог" может отказаться инвестировать 1 миллиард долларов в производство в случае принятия законопроекта об увеличении рентных платежей на железорудное сырье.

Об этом рассказал глава компании Мауро Лонгобардо в интервью изданию Экономическая правда, пишет "Лига.Бизнес".

"Для нас оно (повышение ренты – ред.) создает дополнительную финансовую нагрузку при производстве железной руды и идет вразрез возможности инвестировать 1 млрд долл.", – заявил Лонгобардо.

По его словам, после принятия законопроекта производимая компанией сталь станет менее конкурентоспособной.

При этом Лонгобардо уточнил, что решение об этой инвестиции было принято после встречи главы совета директоров Лакшми Миттала и президента Владимира Зеленского. Так, в ходе визита Лакшми Миттала в Украину в апреле 2021 года "АрселорМиттал Кривой Рог" подписал совместный с правительством меморандум под названием "Стальной миллиард".

"Эту инвестицию мы не планировали. Часть этой инвестиции планируем направить на то, чтобы продлить жизнь нашего ГОКа на 25-30 лет. Также мы думаем над тем, как внедрить "зеленые" технологии", – сообщил Лонгобардо.

Как отмечают в пресс-службе "АрселорМиттал Кривой Рог", инвестиционная программа в размере 1 млрд долл. направлена на снижение воздействия производства на окружающую среду, устойчивое развитие предприятия и внедрение принципов циркулярной экономики: экономного и повторного использования ресурсов и переработки отходов производства.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 12 мая одобрил законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс для сбалансирования государственного бюджета. Документом предлагается повысить ставки налогов, в частности, платы за использование воды и лесов, экологического налога, рентных платежей и акциза на алкоголь и ряд других налогов.

Согласно мнению экспертов, инициативы властей Украины по увеличению налоговой нагрузки на экономику противоречат заявленным планам по ускорению экономического роста.

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Автор: Иван Бойко