Cardano явно выделяется на фоне других криптовалют.

Криптовалютный рынок уже несколько недель находится не в лучшей форме – снова и снова происходят значительные падения курсов. Но перспективы роста еще сохраняются. Возможно, это удачный момент приобрести цифровые активы.

Аналитики одной из крупнейших криптобирж Kraken обнаружили криптовалюту, стоимость которой способна вырасти многократно. Речь идет о Cardano (ADA), ставшей в 2021 году наиболее активным проектом с позиции разработки, говориться в отчете.

Одним из ключевых факторов к молниеносному росту эксперты называют количество транзакций в сети Cardano, которые по-прежнему продолжают расти, несмотря на падение стоимости актива. Это является доказательством того, что в настоящий момент криптовалюта глобально находится в "бычьем" тренде.

Также эксперты рынка напомнили, что в сети Cardano продолжают запускаться новые децентрализованные приложения (dApps), что также является положительным фактором.

По состоянию на 6 февраля Cardano торгуется по $1,13. За месяц альткоин подешевел почти на 20%. Позже курс немного скорректировался. В начале сентября 2021 года его цена обновила исторический максимум выше $3. С того момента крипта подешевела на 64%.

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Ранее известный криптотрейдер Остин Арнольд добавил Cardano в свой топ "взрывных" криптовалют, которых в 2022 году ждет успех. Также он советовал обратить внимание на Solana, Polkadot, Polygon, Chainlink и Aave.

Писали также о самых подорожавших за неделю криптовалютах. Среди них как монеты с реально рабочим продуктом, так и те, которые не несут в себе никакого смысла.

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