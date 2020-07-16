Нацбанк должен оставаться независимым – Американская торговая палата

Бизнес-сообщество надеется, что новый глава Нацбанка сохранит независимость НБУ

Бизнес-сообщество надеется, что новый глава Национального банка Украины сохранит независимость НБУ и продолжит его текущий курс, чтобы обеспечить доверие инвесторов.

Об этом говорится в сообщении Американской торговой палаты в Украине (AmChаm).

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«Бизнес-сообщество надеется, что новый глава Нацбанка сохранит независимость НБУ и продолжит его текущий курс, в частности монетарную политику, поддержку макроэкономической стабильности и инфляционное таргетирование, а также обеспечит сотрудничество с МВФ для ускорения экономического роста», - сказано в сообщении.

Спокойствие инвесторов

В Американской торговой палате в Украине отметили, что будут работать с новым главой Нацбанка Украины Кириллом Шевченко. В AmChаm считают, что сильный и независимый Национальный банк Украины является мощным сигналом доверия для иностранных инвесторов и для компаний, которые уже инвестировали миллиарды долларов и создали тысячи рабочих мест, а также для международных партнеров, предоставляющих финансовую поддержку для экономики.

«НБУ является самым надежным учреждением среди иностранных институциональных инвесторов и бизнес-сообщества. Поэтому Национальный банк должен оставаться независимым, чтобы быть эффективным и обеспечить доверие инвесторов в Украине», - говорится в сообщении.

Смена главы НБУ: как развивались события

1 июля 2020 года глава НБУ Яков Смолий подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию, объяснив свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется "систематическое политическое давление".

3 июля 2020 года Верховная Рада поддержала предложение президента Украины Владимира Зеленского уволить Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины.

Исполняла обязанности главы Нацбанка до назначения нового руководителя первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

Сегодня, 16 июля, Верховная Рада Украины назначила Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины.

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