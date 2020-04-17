Учителя не получат обещанной доплаты в 21 тысячу гривень

Программу срезали из-за пандемии коронавируса, но обещают вернуть после карантина.

Молодые учителя в этом году не получат дополнительных выплат. Речь идет о единоразовой помощи в размере 21 тысячи гривень.

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Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на Комитет Верховной рады по вопросам образования, науки и инноваций.

В проекте бюджета на следующий год педагогам предусматривали доплатить по 21 тысячи гривень. Деньги должны были получить почти 74 тысячи педагогов, имеющих менее 10 лет стажа. Однако, из-за пандемии коронавируса эта программа была срезана полностью, ее обещают вернуть после карантина.

Как сообщал УНИАН, 27 января тогдашняя министр образования Анна Новосад заявила, что в течение 2020 года около 74 тысячам молодых (которые имеют стаж до 10 лет) учителей выплатят по 21 тысяче гривень одноразовой помощи.