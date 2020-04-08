Кабмин не планирует осуществлять заимствований в апреле

В Минфине отметили, что на сегодня в этом нет необходимости.

Министерство финансов Украины после отмены двух аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа в марте и одного в апреле в текущем месяце не планирует возвращаться на рынок внутренних заимствований.

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Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в ходе брифинга, отвечая на вопрос о планах Минфина вернуться на рынок внутренних заимствований.

"На сегодня у нас нет необходимости осуществления заимствований в апреле. Мы будем смотреть на реакцию рынка на наши инструменты. И если будет такая потребность, мы обязательно выйдем", - сказал Марченко.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины отменило еженедельный аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа 7 апреля. Решение не проводить торги было принято третий раз с начала марта – после аналогичного решения относительно аукционов 10 и 31 марта.

Вызванная стремительным распространением вируса паника на мировых рынках спровоцировала падение валют развивающихся стран и котировок фондовых бирж.

В результате нерезиденты приостановили покупку долговых бумаг развивающихся стран, к которым относится и Украина.

Текущий объем вложений нерезидентов в ОВГЗ Украины составляет 117 миллиардов гривень, а их доля на этом рынке - 14%.