Президент инициировал программы для поддержки бизнеса во время коронавируса

В частности, предусматривается создание инструментов для кредитования новых предпринимателей и поддержки существующих.

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал программы поддержки малого и среднего бизнеса во время и после эпидемии коронавируса.

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Об этом сообщила пресс-служба президента по итогам совещания, на котором присутствовали представители правительства и банковского сектора.

"Малый и средний бизнес сегодня страдает больше всего, ведь не может работать и не имеет большой финансовой "подушки". А именно бизнес - это рабочие места и налоги", - цитирует пресс-служба главу государства.

Сообщается, что на совещании обсудили создание инструментов для кредитования новых предпринимателей и поддержки имеющихся благодаря кредитным каникулам и компенсациям процентов по кредитам так, чтобы не увеличить количество просроченных займов.

Президент также отметил, что новые инструменты должны показать предпринимателям, что "белыми" быть выгодно.

Присутствующая на совещании советник руководителя Офиса президента Украины по банковским вопросам Виктория Страхова сказала : "Мир изменился. Работать "в тени" сегодня невыгодно. Надо стимулировать занятость, предотвращая неконтролируемую инфляцию".

"Нужно создать новые и переосмыслить имеющиеся программы поддержки, то есть расширить поддержку тех, кто уже работает в различных сферах. Сохранить бизнес сейчас - это как позволить стране дышать и жить в будущем", - подчеркнул Зеленский.

Отмечается, что участники совещания уже в ближайшие дни представят действенные программы для поддержки украинского предпринимательства.

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни". Закон, в частности, предусматривает доплату в размере до 300% заработной платы медикам и другим работникам, задействованным в лечении больных COVID-19, а работникам социальной защиты населения, оказывающим услуги гражданам, находящимся дома, - до 100% заработной платы.

Документом предусмотрено и увеличение лимитов для групп плательщиков единого налога физических лиц - предпринимателей: первая группа - с 300 тысяч до 1 миллиона гривень, вторая группа - с 1,5 миллиона до 5 миллиона гривень, третья группа - с 5 миллионов до 7 миллионов гривень.