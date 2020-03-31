С апреля медикам в Украине увеличат оплату труда

Руководство государства в ходе совещания обсудило вопрос защищенности медицинских работников от инфицирования коронавирусом, а также предоставление им гарантий работы и соответствующей оплаты труда.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с апреля медикам увеличат оплату труда.

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Как передает пресс-служба Офиса президента, об этом он сообщил на ежедневном селекторном совещании президента Украины Владимира Зеленского с представителями правительства и государственных ведомств, вовлеченных в предотвращение распространения коронавирусной болезни.

Отмечается, что в ходе совещания был поднят вопрос защищенности медиков от инфицирования, а также предоставление им гарантий работы и соответствующей оплаты труда.

"Нам некогда ждать, медики уже работают на передовой, и оплата их труда должна быть соответствующей уже сейчас, а не через неделю или через месяц", - подчеркнул Зеленский.

В свою очередь Шмыгаль сообщил, что повышение оплаты труда медиков, как и индексация пенсий, начнется с апреля.

В то же время председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко отметил, что пассажиропоток в Украину снизился вдвое, и очередей на границе уже нет.

Вместе с тем министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что в условиях карантина уменьшилось количество преступлений и дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 10.00 31 марта зафиксировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели.