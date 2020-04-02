Операция “спасти экономику”: Еврокомиссия хочет выделить 100 миллиардов евро на сохранение рабочих мест

Еврокомиссия представила второй пакет мер для поддержки экономики стран ЕС во время пандемии коронавируса. В частности, речь идет о 100 миллиардах евро на сохранение рабочих мест.

Европейская Комиссия предложила второй пакет мер для борьбы с пандемией коронавирусної болезни COVID-19 и ее последствиями для экономики.

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Их в четверг, 2 апреля, представила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает DW.

"Во время коронавирусного кризиса помогут только сильнейшие меры. Мы должны использовать все имеющиеся у нас средства. Каждый евро, имеющийся в бюджете ЕС, будет направлено на это (...) Мы мобилизуем 100 миллиардов евро для того, чтобы сохранить рабочие места людям", - заявила фон дер Ляєн.

Из-за карантина и иных ограничений, введенных для сдерживания распространения коронавируса, многим предприятиям пришлось сокращать рабочее время своих работников или же вообще приостанавливать свою деятельность. Эти 100 миллиардов евро Еврокомиссия планирует направить на то, чтобы эти рабочие места не были полностью утрачены.

Речь идет об инициативе SURE, направленной на поддержку схем неполного рабочего дня. А именно: ЕС будет оказывать государствам-членам кредиты на выгодных условиях. Из этих средств правительства будут оплачивать работникам те часы работы, в которые они не работали из-за пандемии. Для частных предпринимателей и фрилансеров также предусмотрена поддержка.

Эти 100 миллиардов евро Еврокомиссия привлечет на финансовых рынках. Правда, из них 25 миллиардов должны будут предоставить страны ЕС. "Таким образом, государства-члены ЕС смогут воспользоваться надежным кредитным рейтингом Евросоюза и низкими процентами займов", - подчеркивают в Еврокомиссии.

Вторая инициатива - это инструмент поддержки систем здравоохранения стран ЕС. На это предлагается направить три миллиарда евро из нынешнего бюджета Евросоюза на 2014-2020 годы. За эти средства Еврокомиссия намерена закупить средства индивидуальной защиты, такие как маски и респираторы, и предоставлять их тем странам ЕС, которые их больше всего нуждаются. Также она намерена координировать и финансировать транспортировки пациентов и медицинского оборудования между странами ЕС. Кроме того, речь идет и о сооружении мобильных полевых госпиталей.

В ЕС уже решили перенаправить 37 миллиардов евро из структурных фондов на поддержку регионов, наиболее пораженных пандемией. Теперь Еврокомиссия предлагает то же самое сделать с остальными средствами, которые остались в этих фондах из бюджета на 2014-2020 годы.

Для вступления в силу эти предложения еще должны утвердить Совет министров стран ЕС и Европарламент.