Гривня после однодневного падения укрепилась к доллару

Гривня по официальному курсу укрепилась к доллару на 15 копеек - до 27,60 грн/долл.

Национальный банк Украины на пятницу, 3 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,60 грн/долл., то есть после однодневного падения гривня укрепилась к доллару на 15 копеек.

Читайте такжеВ Нацбанке рассказали, чего ожидать от курса гривни в ближайшее время

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 30,08 грн/евро, что на 24 копейки выше предыдущего показателя.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16.00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,47/27,52 грн/долл., к евро – 29,88/29,93 грн/евро.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на вечер четверга, по сравнению с предыдущим днем, укрепилась на 5 копеек – до 27,95 грн за доллар, стоимость евро - на 30 копеек, до 30,50 грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на этой неделе провел вторую операцию по обмену наличного доллара на безналичный, в ходе которой передал банкам 180 млн долл., или весь предложенный объем.

На прошлой неделе НБУ продал банкам 130 млн наличных долларов.