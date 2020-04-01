НБУ в марте потратил на поддержку гривни $2,2 миллиарда

По сравнению с февралем средний обменный курс гривни к доллару в марте девальвировал на 7,4%.

Национальный банк Украины в марте потратил на поддержку гривни 2,2 миллиарда долларов из резервов.

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Как сообщается на сайте НБУ, с начала года продажа валюты регулятором на межбанковском валютном рынке превысила ее покупку на 1,4 миллиарда долларов.

В НБУ отметили, что по сравнению с февралем средний обменный курс гривни к доллару в марте девальвировал на 7,4%, а на конец месяца - на 14,3%.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в 2019 году пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 7,9 миллиарда долларов.

Международные резервы Украины в 2019 году выросли на 22% - до 25,3 миллиарда долларов и в настоящее время удерживаются на уровне около 25 миллиардов долларов.