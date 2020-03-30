Почем валюта в обменниках: доллар незначительно подешевел, евро вырос

Стоимость доллара в столичных обменниках накануне аукциона НБУ по продаже наличной валюты просела до 28,55 грн. Стоимость евро выросла до 31,50 грн.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро понедельника, 30 марта, по сравнению с пятницей, 27 марта, просела на пять копеек – до 28,55 грн за доллар.

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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро в обменниках по сравнению с предыдущим показателем выросла на 10 копеек - до 31,50 грн.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 28 грн за доллар, евро – 30,50 грн за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк сегодня, 30 марта, планирует провести очередной аукцион по продаже банкам наличных долларов объемом до 180 млн долл. Еще один аукцион может быть проведен в конце недели.

На прошлой неделе НБУ продал банкам 130 млн наличных долларов.

С середины марта ряд банков в Украине приостановили продажу наличной валюты в связи с ее нехваткой из-за проблем с доставкой в условиях ограниченного авиасообщения с другими странами.