Нацбанк ожидает денег от МВФ и не видит оснований для дефолта
Национальный банк Украины ожидает положительного решения Международного валютного фонда о выделении нашей стране финансирования в рамках новой программы и не видит оснований для объявления дефолта по обязательствам Украины.
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Об этом сказано на странице Нацбанка в соцсети Facebook со ссылкой на заместителя главы НБУ Олега Чурия.
Согласно сообщению, на сегодня нет причин для разговоров о дефолте или прекращения выполнения обязательств Украины по внешнему долгу, так как Национальный банк имеет высокий запас прочности, а международные резервы составляют около 25 млрд долл. США.
"Есть все возможности выполнять необходимые платежи. Экономика значительно лучше подготовлена к вызовам, чем когда-либо в прошлые годы. Банковская система, которая ранее становилась катализатором кризисных явлений, сегодня очищена и хорошо капитализирована, поэтому не может сделать неприятных «сюрпризов» экономике", - отметили в НБУ со ссылкой на Чурия.
Кроме того, в Нацбанке ожидают положительного решения МВФ о выделении нашей стране финансирования, так как один из необходимых для этого законопроектов по функционированию банковской системы уже зарегистрирован в Верховной Раде.
"Остается только проголосовать его. Программа МВФ откроет путь к связанному финансированию от Еврокомиссии и Всемирного банка. Находясь под "зонтиком" международных организаций, Украина может с наименьшими потерями пройти этот сложный период", - отмечается в сообщении.
Также Чурий подчеркнул, что вследствие распространения коронавируса наряду с мировой экономикой украинская экономика также "сжимается".
"При таких условиях умеренное увеличение дефицита государственного бюджета для преодоления кризисных явлений будет логичным шагом. И это также обсуждается с МВФ",- добавил замглавы НБУ.
Как сообщал УНИАН, 27 марта МВФ сообщил о прогрессе в обсуждениях с украинскими властями новой программы финансирования, для получения которой властям необходимо принять закон о совершенствовании системы урегулирования банковских проблем и осуществить земельную реформу.
Украина и МВФ достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования в объеме 5,5 млрд долл. в декабре 2019 года. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров Фонда, но точная дата рассмотрения этого вопроса пока не определена, поскольку наша страна выполнила не все условия для старта новой программы.
11 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнит предварительные условия для старта новой программы с МВФ в течение двух-трех недель.
Кроме того, 5 марта в МВФ заявили, что Фонд выделяет около 50 млрд долл. быстрого финансирования для стран с низким уровнем дохода и развивающихся стран для преодоления негативных последствий эпидемии коронавируса.
16 марта Фонд выразил готовность мобилизовать кредитный потенциал в размере 1 трлн долларов для помощи странам - членам Фонда во время эпидемии коронавируса.