"Приватбанк" ввел кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса

Отсрочка выплат вводится как по кредитам без просроченной задолженности, так и по кредитам, которые не были погашены вовремя.

Крупнейший банк Украины "Приватбанк" ввел "кредитные каникулы" для клиентов малого и среднего бизнеса и предпринимателей с 1 марта 2020 года до конца мая.

Читайте такжеВ Украине сняли запрет на ряд видов деятельности во время карантина: кому разрешили работать

Как сообщила пресс-служба банка, "кредитные каникулы" вводятся как по кредитам без просроченной задолженности, так и по кредитам, которые не были погашены вовремя.

"Кредитные каникулы" будут действовать для всех клиентов малого и среднего бизнеса по продукту "Кредитный лимит на счета". Требование обязательного ежемесячного обнуления лимитов перенесено на конец мая 2020 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что клиенты получат персональные сообщения о порядке введения "кредитных каникул" по этому и другим кредитным продуктам с подробной информацией о погашении кредитов на этот период.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины намерен в ближайшие дни утвердить принципы кредитных каникул для бизнеса с целью поддержки предпринимателей в период карантина.

25 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавируса продлил карантин до 24 апреля, а также на месяц ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране.

Верховная Рада на внеочередном заседании 17 марта приняла закон о смягчении ряда требований налогового законодательства с целью поддержать налогоплательщиков на время борьбы с распространением в Украине коронавирусной инфекции.

Справка УНИАН. "ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком страны по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года.