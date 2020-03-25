Украинцам на время карантина увеличили соцнормативы пользования комуслугами

Для реализации этого решения потребуется дополнительно 1,1 млрд грн.

Кабинет министров на период действия карантина увеличил на 50% социальные нормативы пользования электроэнергией, холодной и горячей водой, водоотведением и природным газом для приготовления пищи и подогрева воды.

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Соответствующее постановление было принято на сегодняшнем заседании правительства.

«На период карантина проводить расчет жилищных субсидий с учетом увеличенных на 50% социальных нормативов, в пределах которых предоставляется субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг», - сказано в проекте решения.

Как сказано в пояснительной записке к постановлению, его реализация потребует дополнительно 1,1 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшнем заседании Кабмин продлил до 24 апреля карантин, а также на месяц ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране.

Также правительство поддержало предложение Министерства социальной политики увеличить размер субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на период карантина.

«В среднем увеличение субсидий для украинских семей составит ориентировочно 300 грн», - сказал на заседании премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.