Украинцам увеличат субсидии на период карантина - добавят 300 гривень
Кабинет министров Украины поддержал предложение Министерства социальной политики увеличить размер субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на период карантина.
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Соответствующее решение принято на заседании правительства с дальнейшей доработкой отдельных положений данного постановления в течение одного дня.
«В среднем увеличение субсидий для украинских семей составит ориентировочно 300 грн», - сказал на заседании премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Также проект постановления, предложенный Минсоцолитики, предусматривает назначение субсидии на следующий период автоматически, без обращения граждан в органы социальной защиты, запрет на приостановление действия субсидии в этот период и упрощение предоставления субсидии людям, потерявшим работу во время карантина.
Как сообщал УНИАН, ранее в Минсоцполитики сообщили, что получатели субсидий и льгот в Украине не лишатся их в случае несвоевременной оплаты жилищно-коммунальных услуг во время карантина.