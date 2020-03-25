Карантин не повлияет на планы по приватизации в Украине - глава ФГИУ

В этом году в госбюджет планировалось привлечь 12 миллиардов гривень от продажи госпредприятий.

Карантин, призванный предотвратить распространение коронавируса в Украине, не изменит планов Фонда государственного имущества по проведению большой и малой приватизации в этом году.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко.

"Мы продолжаем готовить объекты большой приватизации на середину и вторую половину года, как и было запланировано, но уверенно продолжаем уже сейчас малую и среднюю приватизацию, и успешные онлайн-аукционы проходят в эти дни", - отметил он.

По словам Сенниченко, уже 5 марта Фонд госимущества перевыполнил план по приватизации на первый квартал 2020 года.

По его словам, в фонде созданы возможности для удаленной работы, оцифрованы процессы и проводятся онлайн-совещания, кроме того, происходят приватизационные электронные аукционы.

"И в эти непростые времена испытаний мы видим нашу государственную задачу не просто в функционировании фонда, а в еще большей взвешенности подходов к решению текущих и перспективных задач, в еще большей эффективности принятых решений. Мы четко осознаем, что от работы Фонда государственного имущества Украины в некоторой степени зависит и наполнение бюджета, так что не имеем права на остановки при каких обстоятельствах", - написал он.

Как сообщал УНИАН, в 2020 году в государственный бюджет планировалось привлечь 12 миллиардов гривень от продажи госпредприятий – по 6 миллиардов гривень от малой и большой приватизации.