Минэкономики создало сайт с актуальной информацией для бизнеса во время карантина

Сайт даст возможность предпринимателям получать всю официальную информацию в одном месте.

Офис развития малого и среднего предпринимательства Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства создал сайт с актуальной информацией для бизнеса во время карантина.

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Как сообщила пресс-служба Минэкономики, информационный портал будет постоянно обновляться.

“Этот портал позволит предпринимателям, прежде всего, получать исключительно официальную информацию, уже собранную в одном месте. Мы будем обновлять ее и сообщать обо всех изменениях, которые будут вводиться для малого и среднего бизнеса", - приводятся в сообщении слова заместителя министра Дмитрия Романовича.

В частности, на сайте уже есть разделы о действующих ограничениях предпринимательской деятельности, о государственной поддержке, а также раздел, посвященный актуальным вопросам ведения бизнеса во время карантина.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров из-за распространения коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.

С 17 марта заведения общественного питания (рестораны, кафе), торгово-развлекательные центры, другие учреждения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры должны временно прекратить свою работу. Разрешено предоставлять услуги по общественному питанию с применением адресной доставки заказа при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты.

Разрешается торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Также можно осуществлять банковскую и страховую деятельность.