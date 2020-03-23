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МВФ, Всемирный банк и ЕБРР заверили в готовности помогать Украине – Зеленский (видео)

19:37, 23 марта 2020
Финансы
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В Украине карантин из-за коронавируса / фото УНИАН

Основные международные финансовые партнеры Украины, включая Международный валютный фонд, Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития, заверили в готовности поддержать и помочь нашей стране, сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении.

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«Вчера у меня состоялся разговор с главой Международного валютного фонда госпожой Кристалиной Георгиевой. Наши международные финансовые партнеры, включая МВФ, Всемирный банк, ЕБРР, заверили в готовности поддержать и помочь Украине», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, президент Зеленский во время телефонного разговора с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой предложил почти в два раза увеличить сумму поддержки Украины по новой программе расширенного финансирования, которая ранее предлагалась на уровне 5,5 млрд долл.

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