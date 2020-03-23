МВФ, Всемирный банк и ЕБРР заверили в готовности помогать Украине – Зеленский (видео)
Основные международные финансовые партнеры Украины, включая Международный валютный фонд, Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития, заверили в готовности поддержать и помочь нашей стране, сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении.
Читайте такжеКоронакризис: эксперты рассказали, как украинской экономике пережить карантин с наименьшими потерями
«Вчера у меня состоялся разговор с главой Международного валютного фонда госпожой Кристалиной Георгиевой. Наши международные финансовые партнеры, включая МВФ, Всемирный банк, ЕБРР, заверили в готовности поддержать и помочь Украине», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, президент Зеленский во время телефонного разговора с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой предложил почти в два раза увеличить сумму поддержки Украины по новой программе расширенного финансирования, которая ранее предлагалась на уровне 5,5 млрд долл.