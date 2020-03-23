Отменены штрафы за нерегистрацию налоговых и акцизных накладных в период карантина - ГНС

Если плательщик единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) уже осуществил его оплату за март и апрель текущего года до вступления в силу закона №533 о поддержке бизнеса на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), такие суммы будут зачисляться налоговыми органами в счет будущих платежей.

Об этом говорится в информационном письме от ГНС «Карантинные новшества для бизнеса. Какие нюансы надо знать?».

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При этом, как отметили в Государственной налоговой службе, никаких заявлений от плательщиков единого взноса не требуется, кроме случаев самостоятельного определения таким плательщиком базы начисления единого взноса за отчетный период в отчете.

Также в налоговой отметили, что в течение периода с 1 марта по 31 мая 2020 года не будут применяться санкции за нарушения, связанные с электронным администрированием НДС и акцизного налога, а именно за нерегистрацию (несвоевременную регистрацию) налоговых накладных/расчетов корректировки в налоговые накладные, а также за нерегистрацию (несвоевременную регистрацию) акцизных накладных/расчетов корректировки в акцизные накладные в Едином реестре акцизных накладных.

Полную версию информационного письма можно скачать по ссылке здесь.

Напомним, ранее глава ГНС Сергей Верланов разъяснил, какие изменения ждут бизнес на время карантина.