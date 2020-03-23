цей матеріал доступний українською

Отменены штрафы за нерегистрацию налоговых и акцизных накладных в период карантина - ГНС

14:56, 23 марта 2020
Финансы
90 0
Налоговая: ФОПам не нужно подавать никаких заявлений, чтобы освободиться от уплаты ЕСВ на период карантина

Если плательщик единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) уже осуществил его оплату за март и апрель текущего года до вступления в силу закона №533 о поддержке бизнеса на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), такие суммы будут зачисляться налоговыми органами в счет будущих платежей.

Об этом говорится в информационном письме от ГНС «Карантинные новшества для бизнеса. Какие нюансы надо знать?».

Читайте такжеУкраинцам на время карантина разрешили не платит ипотеку

При этом, как отметили в Государственной налоговой службе, никаких заявлений от плательщиков единого взноса не требуется, кроме случаев самостоятельного определения таким плательщиком базы начисления единого взноса за отчетный период в отчете.

Также в налоговой отметили, что в течение периода с 1 марта по 31 мая 2020 года не будут применяться санкции за нарушения, связанные с электронным администрированием НДС и акцизного налога, а именно за нерегистрацию (несвоевременную регистрацию) налоговых накладных/расчетов корректировки в налоговые накладные, а также за нерегистрацию (несвоевременную регистрацию) акцизных накладных/расчетов корректировки в акцизные накладные в Едином реестре акцизных накладных.

Полную версию информационного письма можно скачать по ссылке здесь.

Напомним, ранее глава ГНС Сергей Верланов разъяснил, какие изменения ждут бизнес на время карантина.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter