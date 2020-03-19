Как США будут спасать экономику: налогоплательщикам могут вернуть $500 миллиардов

Авиакомпаниям могут выдать кредиты на $50 миллиардов.

Администрация Дональда Трампа в среду попросила Конгресс одобрить выплату американским налогоплательщикам $500 миллиардов и выдачу местным авиакомпаниям обеспеченных кредитов в объеме $50 миллиардов, чтобы помочь преодолеть последствия эпидемии коронавируса.

Читайте такжеЭкономика коронавируса: как страны мира спасаются от кризиса в условиях пандемии

Об этом свидетельствует документ, с которым ознакомился Рейтер.

Выплаты налогоплательщикам должны начаться 6 апреля и будут зависеть от дохода и размера семьи. Они пройдут в два этапа, которые начнутся 6 апреля и 18 мая.

Лидеры партий в Конгрессе обсуждают предложения Трампа.

Администрация США в рамках предложенных стимулов в объеме $1 триллиона также хочет направить $150 миллиардов в помощь особо пострадавшим секторам экономики в виде обеспеченных кредитов или гарантий по кредитам и $300 миллиардов - малому бизнесу в виде кредитов.

Чиновники говорят, что деньги могут получить гостиницы, рестораны, производители самолетов, а также круизные компании.

Boeing Co сообщила в среду, что добивается гарантий по кредитам в объеме как минимум $60 миллиардов, а также других видов финансирования для всего авиастроительного сектора, в то время как грузовые и пассажирские авиаперевозчики хотят получить $58 миллиардов в виде кредитов и грантов.

Трамп в среду провел телеконференцию с главами Delta Air Lines, American Airlines, United Airlines, UPS и других перевозчиков.

Руководители американского гостиничного и туристического бизнеса из таких компаний, как Marriott и Hilton, встретились с Трампом во вторник, чтобы обсудить потенциальную помощь в объеме $250 миллиардов.