Как США будут спасать экономику: налогоплательщикам могут вернуть $500 миллиардов
Администрация Дональда Трампа в среду попросила Конгресс одобрить выплату американским налогоплательщикам $500 миллиардов и выдачу местным авиакомпаниям обеспеченных кредитов в объеме $50 миллиардов, чтобы помочь преодолеть последствия эпидемии коронавируса.
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Об этом свидетельствует документ, с которым ознакомился Рейтер.
Выплаты налогоплательщикам должны начаться 6 апреля и будут зависеть от дохода и размера семьи. Они пройдут в два этапа, которые начнутся 6 апреля и 18 мая.
Лидеры партий в Конгрессе обсуждают предложения Трампа.
Администрация США в рамках предложенных стимулов в объеме $1 триллиона также хочет направить $150 миллиардов в помощь особо пострадавшим секторам экономики в виде обеспеченных кредитов или гарантий по кредитам и $300 миллиардов - малому бизнесу в виде кредитов.
Чиновники говорят, что деньги могут получить гостиницы, рестораны, производители самолетов, а также круизные компании.
Boeing Co сообщила в среду, что добивается гарантий по кредитам в объеме как минимум $60 миллиардов, а также других видов финансирования для всего авиастроительного сектора, в то время как грузовые и пассажирские авиаперевозчики хотят получить $58 миллиардов в виде кредитов и грантов.
Трамп в среду провел телеконференцию с главами Delta Air Lines, American Airlines, United Airlines, UPS и других перевозчиков.
Руководители американского гостиничного и туристического бизнеса из таких компаний, как Marriott и Hilton, встретились с Трампом во вторник, чтобы обсудить потенциальную помощь в объеме $250 миллиардов.