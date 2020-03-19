Валютная лихорадка: НБУ потратил на поддержки гривни еще $200 миллионов

На минувшей неделе регулятор потратил на поддержку гривни 981,6 млн долл., за два дня на текущей неделе – 538 млн долл.

Национальный банк Украины в среду продал на межбанковском валютном рынке 200 млн долл. для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний.

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Как сообщается на странице регулятора в соцсети Facebook, спрос на валюту продолжает преобладать над предложением вследствие ухудшения настроений участников рынка из-за распространения в мире коронавируса.

В НБУ напомнили, что в прошлом году ситуация на валютном рынке была благоприятной, и регулятор выкупил с рынка почти 8 млрд долл.

«Поэтому сегодня мы имеем достаточную подушку безопасности, чтобы сглаживать колебания гривни», - отмечается в сообщении.

На минувшей неделе регулятор потратил на поддержку гривни 981,6 млн долл., за два дня на текущей неделе – 538 млн долл.

Справка УНИАН. Национальный банк Украины на четверг, 19 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,27 грн/долл., к евро - на уровне 29,79 грн/евро.

На межбанковском валютном рынке котировки гривни к доллару США к закрытию торгов составили 27,37/27,41 грн/долл., к евро – 29,75/29,79 грн/евро.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева в среду выросла до 28,50 грн за доллар, стоимость евро - до 31,50 грн.