Обвал на биржах: в США автоматически остановились электронные торги фьючерсами S&P 500

Американские фьючерсы на акции упали на 5%.

Американские фьючерсы на акции упали на 5 процентов, достигнув ежедневного лимита на снижение, что привело к остановке торгов. Это произошло после того, как крупнейшее почти за 30 лет однодневное падение нефтяных фьючерсов в воскресенье усилило опасения по поводу кредитного кризиса на финансовых рынках.

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Саудовская Аравия объявила о планах существенно нарастить добычу и снизить официальную цену продажи нефти после того, как в пятницу Россия выступила против резкого сокращения добычи, предложенного ОПЕК для стабилизации цен, которые снизились в результате экономических потрясений от коронавируса, пишет “Голос Америки”.

Снижение фьючерсов S&P 500 произошло на фоне опасений, что влияние стремительно распространяющегося коронавируса усилится, что приведет к рецессии в США и резкому ужесточению условий на кредитных рынках.

Объемы недавних распродаж как акций, так и высокодоходных облигаций отражают неопределенность по поводу воздействия вируса, но также свидетельствуют об уверенности, что рынки в конечном итоге стабилизируются, и восходящий тренд возобновится, считает главный стратегический аналитик рынка в бостонской Ameriprise Financial Дэвид Джой.

Он говорит, что снижение фьючерсов на акции говорит о пошатнувшемся доверии и о том, что воздействие коронавируса больше не поддается контролю.

В ходе торговли фьючерсами на эталонный фондовый индекс S&P 500, которая проводилась после закрытия биржи, они снизились, достигнув разрешенного лимита в 5 процентов. Снижение указывает на то, как сильно может упасть сам индекс S&P 500, когда торговля начнется в понедельник.

Обвал доходности по казначейским бумагам США указывает на возможные более серьезные негативные экономические последствия, считает Джой.

«Мой опыт говорит о том, что рынок облигаций более прозорлив, чем рынок акций», – поясняет эксперт.

Ожидаемый доход от фьючерсного контракта на американские казначейские облигации со сроком погашения 10 лет впервые упал ниже 0,5 процента. Показатель достиг исторического минимума в 0,469 процента, сократившись вдове всего за три сессии в связи с реакцией рынков на коронавирус.

Падение цен на нефть на 20 процентов, которое в обычные времена считалось бы позитивным явлением для глобального экономического роста, привело к панической распродаже на фондовых рынках, поскольку риски потерь на нефтяных позициях усилили и без того растущие опасения рецессии в США и замораживания кредитования.

Джон Лекас, руководитель и старший портфельный менеджер Leader Capital в Ванкувере, штат Вашингтон, дал очень резкую оценку обстановки: «Мы находимся в ситуации Армагеддона».

Саудовская Аравия объявила о планах нарастить добычу нефти до уровня выше 10 миллионов баррелей в сутки в апреле, после того как действующее соглашение об ограничении добычи между ОПЕК и Россией, известное как ОПЕК+, истечет в конце марта. Об этом в воскресенье сообщили Reuters два осведомленных источника.

Ранее инвесторов напугало решение властей Италии, самого большого очага вируса в Европе, фактически закрыть значительную часть богатого севера страны, включая финансовую столицу Милан. Этот шаг направлен на сдерживание эпидемии, в результате которой в воскресенье произошел резкий скачок смертных случаев.

По данным Reuters, во всем мире вирус заразил более 107 тысяч человек, 3600 человек скончались.