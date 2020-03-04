"Не предоставило инструментов для стимуляции внутреннего производства": Зеленский назвал недостатки правительства Гончарука

Президент заявил, что падение промышленного производства является болью для страны.

Кабинет министров Алексея Гончарука за время своей деятельности не предоставил инструментов для стимуляции внутреннего производства и появления новых производственных мощностей.

Об этом во время своего выступления в Верховной Раде заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Другая наша боль – падение промышленности на 5%, и оно продолжается, четвертый месяц подряд, во многих секторах. Не предоставило, к сожалению, правительство инструментов, которые стимулируют внутреннее производство и новые производственные мощности. Индустриальная слава Украины постепенно становится воспоминанием. Мы рискуем, что о нашем промышленном потенциале скоро будут говорить «это было давно и неправда», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Верховной Раде проходит внеочередная сессия парламента, во время которой планируется сменить правительство Гончарука.

Спад промышленного производства в Украине в январе 2020 года в годовом выражении – к январю 2019 года – без учета корректировки на эффект календарных дней уменьшился до 5,1% после падения на 8,3% в декабре.