Президент считает "маржу Холодова" антиконституционной

Национальное антикоррупционное бюро открыло производство в отношении депутата Холодова по подозрению в злоупотреблении властью и служебным положением.

На официальном сайте Верховной Рады Украины обнародованы предложения Президента Украины относительно закона №1049 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование", на который глава государства наложил вето конце прошлой недели и вернул в парламент.

Как и предполагалось ранее, основная критика закона со стороны Президента Украины касалась пункта 2 раздела ІІ «Заключительных и переходных положений» закона.

Напомним, данный пункт появился в законопроекте №1049 лишь за день до его принятия. 3 октября 2019 г., народные депутаты – члены Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики внесли изменения, которые абсолютно не касаются темы законопроекта, но вводят фиксированную маржу торговой наценки для оптовых (7%) и розничных (13%) компаний, которые осуществляют продажу сигарет.

Эта поправка стала известной как «маржа Холодова» - именно заместителя председателя Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политики Андрея Холодова СМИ называют основным бенефициаром упомянутой поправки.

Ведь, по данным расследования программы «Схемы», именно он контролирует крупную сеть розничной продажи табачных изделий.

Позже, по материалам расследования, Национальное антикоррупционное бюро открыло производство в отношении депутата Холодова по подозрению в злоупотреблении властью и служебным положением.

Принятие парламентом «маржи Холодова» заставила компанию «Бритиш Американ Тобакко Украина» остановить в ноябре 2019 г. производство на его табачной фабрике в Прилуках и отозвать 25 млн. акцизных марок на 505 млн. грн. Другой крупный производитель «Джи ти Ай Украина» отозвал акцизные марки на 350 млн. грн. А в компании «Филип Моррис Украина» заявили, что вынуждены сократить производство сигарет на треть из-за скандальной поправки.

В целом потери госбюджета в ноябре-декабре 2019 г. от «поправки Холодова» оцениваются экспертами в 2,5 млрд. грн.

В своих предложениях к закону Президент Украины обращает внимание, что «поправка Холодова» не согласуется с Хозяйственным кодексом Украины, закону «О ценах и ценообразовании».

Более того, эта поправка по сути является вмешательством народных депутатов в полномочия правительства, органов исполнительной власти и местного самоуправления, которые имеют определенные полномочия в сфере государственного регулирования цен.

- Предложенные п. 2 раздела II «Заключительные и переходные положения» закона не соответствуют Конституции Украины, Хозяйственному кодексу, Закону «О ценах и ценообразовании», а следовательно не могут быть поддержаны. Поэтому предлагаю п. 2 раздела ІІ Закона исключить – сказано в предложениях Президента Украины к закону №1049.

Напомним, Президент был вынужден во второй раз вмешаться в ситуацию вокруг табачного кризиса. Еще в ноябре 2019 г. он провел встречу с крупнейшими табачными производителями страны (они же входят и в ТОП-10 налогоплательщиков Украины) и инициировал Меморандум о взаимопонимании относительно прозрачного и предсказуемого регулирования развития табачной промышленности.

Против законопроекта выступили также Министерство финансов Украины, Государственная регуляторная служба, а также ведущие бизнес-ассоциации и ассоциации иностранных инвесторов в Украине.

В частности, Европейская Бизнес Ассоциация обращалась к Президенту Украины с просьбой не подписывать законопроект №1049. В ЕВА были «неприятно поражены практикой «маскировки» важных решений путем включения их в законопроекты по совершенно другим вопросам».