Государственная регуляторная служба считает недопустимым подписание президентом закона с "маржой Холодова"

Ранее с аналогичной рекомендацией выступили Министерство финансов и Европейская Бизнес Ассоциация.

Государственная регуляторная служба считает принятый закон #1049 о едином счете для уплаты по налогов и сборов таким, что противоречит базовым международным принципам ценообразования и основным обязательством Украины перед Всемирной торговой организацией и предлагает Президенту ветировать упомянутый закон.

Об этом говорится в официальном письме исполняющего обязанности председателя Государственной регуляторной службы Олега Мирошниченко.

Показательно, что критика закона касается именно п.2 раздела ІІ Закона. Этот пункт предусматривает введение фиксированной маржи на оптовую (7%) и розничную (13%) продажу сигарет.

Хотя тема этого пункта абсолютно не связана с темой законопроекта, который был внесен несколькими депутатами-членами Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политики в последний момент - накануне принятия закона в целом.

Как позже выяснили журналисты, поправку было принято в интересах заместителя главы упомянутого парламентского комитета Андрея Холодова, который косвенно контролирует обширную сеть розничной продажи сигарет. За этим эпизодом в декабре 2019 г. Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло производство в отношении Андрея Холодова по подозрению в превышении властных полномочий.

- Это положение должно быть исключено из текста закона, поскольку указанные изменения были внесены с нарушениями ст. 116 Регламента - сказано в официальном письме Государственной регуляторной службы.

Кроме того, Государственная регуляторная служба заявляет, что "указанные изменения не согласуются с требованиями статей 44 и 190 Хозяйственного кодекса Украины, а также со статьями 11 и 12 Закона Украины "О цене и ценообразовании" - в частности, в части экономической самостоятельности предприятий, расширении применения свободных цен и создании экономических гарантий для производителей".

Также в ГРС ссылаются на закон Украины "О защите экономической конкуренции", по которому "запреты и ограничения самостоятельности предприятий по ценообразованию считаются антиконкурентными".

По прогнозам, которые приводит Государственная регуляторная служба в своем письме, введение в действие данного закона приведет к удорожанию цены пачки сигарет в среднем на 14 гривень и увеличению доли нелегального рынка табачных изделий с 8,4% до 20%, а также сокращение объема легального производства сигарет на 25%.

Это, в свою очередь, приведет не только к недополучению значительной части налоговых поступлений, но также к существенному сокращению рабочих мест.

- Государственная регуляторная служба считает необходимым рекомендовать Президенту Украины на основании ст. 106 Конституции Украины, применить право вето к упомянутому закону со следующим его возвращением на повторное рассмотрение Верховной Рады Украины – сказано в заключении официального письма Государственной регуляторной службы.

Напомним, на этой неделе Министерство финансов также призвал Президента Украины наложить вето на упомянутый закон №1049: "Сообщаем, что Министерство финансов пришло к выводу о целесообразности предложить президенту Украины применить к указанному закону право вето и вернуть его в Верховную Раду Украины с предложением исключить из текста пункт 2 раздела ІІ "Заключительных и переходных положений" (нормы по регулированию ценообразования при реализации табачных изделий)".

Одна из основных ассоциаций иностранных инвесторов Украины - Европейская Бизнес Ассоциация также обратилась к Президенту Украины с предложением наложить вето на данный закон.

- Мы были неприятно поражены тем, что важные для целой отрасли регуляторные изменения принимаются без предварительного обсуждения с представителями отрасли и "маскируются" путем включения их в законопроекты по совершенно другим вопросам - заявили в Европейской Бизнес Ассоциации.