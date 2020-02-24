Минцифры анонсировало запуск платформы для предпринимателей "Дія.Бизнес"

Благодаря новой онлайн-платформе можно открыть и закрыть СПД, найти перечень сервисов и программ поддержки от государства, а также получить профессиональные консультации по бизнесу.

Министерство цифровой трансформации Украины анонсировало запуск национальной онлайн-платформы для предпринимателей "Дія.Бизнес". Об этом сказано на Telegram-канале приложения "Дія".

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"Мы стремимся развивать украинское предпринимательство. Поэтому создаем удобный и полезный продукт для малого и среднего бизнеса - Национальную онлайн-платформу для предпринимателей "Дія.Бизнес ", - сказано в сообщении.

В частности, благодаря новой онлайн-платформе можно открыть и закрыть СПД, найти перечень сервисов и программ поддержки от государства, а также получить профессиональные консультации по бизнесу.

"На онлайн-платформе каждый владелец малого и среднего бизнеса найдет важную информацию: идеи, интересные кейсы, перечень сервисов и программ поддержки от государства, а также сможет получить профессиональные консультации по бизнесу. Это лишь часть масштабного национального проекта по развитию инновационного предпринимательства. Следующий шаг - открытие консалтинговых зон для малого и среднего бизнеса", - анонсировали в Минцифры.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 6 февраля запустил мобильное приложение «Дія» в рамках реализации проекта «Государство в смартфоне».

На первом этапе пользователи смогут с помощью приложения предъявлять удостоверение водителя и свидетельство о регистрации автомобиля в смартфоне.

На март Минцифры с помощью приложения планирует предоставить украинцам доступ к цифровым паспортам, студенческим билетам и полисам страхования автомобилей.

По состоянию на 21 февраля мобильное приложение «Дія» уже загрузили более 1,5 млн украинцев.