Нефедов назвал черным пиаром открытие дела НАБУ против него

23 января гражданином, имя которого не раскрывается, было подано заявление в НАБУ о совершении правонарушения группой лиц во главе с Нефедовым, которые "систематически получали взятки за поставки несертифицированных панелей на рынок Украины на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков, в результате чего государству был нанесен ущерб на более 40 млн грн".

Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов назвал черным пиаром решение Высшего антикоррупционного суда, которым суд обязал Национальное бюро расследований Украины (НАБУ) начать досудебное расследование против него относительно возможных нарушений, из-за которых государству нанесен ущерб на сумму свыше 40 млн грн.

Читайте такжеНефедов похвастался ростом таможенных поступлений в госбюджет

Напомним, 23 января гражданином, имя которого не раскрывается, было подано заявление в НАБУ о совершении правонарушения группой лиц во главе с Нефедовым, которые "систематически получали взятки за поставки несертифицированных панелей на рынок Украины на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков, в результате чего государству был нанесен ущерб на более 40 млн грн".

«Мне очень грустно, что вы подыгрываете этому черному пиару… Откуда я знаю, что там (в заявлении истца в Высший антикоррупционный суд – УНИАН) написано? Никакими проверками заводов Минэкономики не занимается, я в том числе не мог этого делать», - сказал Нефедов в комментарии УНИАН.

Он также подчеркнул, что это классическая схема черного пиара, при которой кто-то пишет неправдивое заявление, которое детективы НАБУ отклоняют, а затем через суд эти изложенные в заявлении сведения о нарушениях вносят в Единый реестр досудебных расследований.

«Это же классика - кто-то пишет фейковое заявление, НАБУ его не принимает, черед суд его вносят в реестр. Играть в настолько плохо сделанную подставу я не буду… Мне надо работать, а не отвлекаться на попытки заставить меня по судам ходить», - добавил глава Таможенной службы.

Как сообщал УНИАН, ранее Высший антикоррупционный суд обязал Национальное бюро расследований Украины (НАБУ) начать досудебное расследование в отношении главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова относительно возможных нарушений, из-за которых государству нанесен ущерб на сумму свыше 40 млн грн.

В решении суда сказано, что после регистрации заявления в НАБУ бюро отказалось открывать производство по изложенной в нем информации, после чего заявитель обратился в Высший антикоррупционный суд, следственный судья которого принял решение удовлетворить жалобу, так как счел изложенные в ней обстоятельства объективными и подследственными НАБУ, должностные лица которого допустили бездействие, заключающееся в невнесении указанных заявителем сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований.

Справка УНИАН. Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По итогам конкурсного отбора 5 июля 2019 года первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов стал руководителем Государственной таможенной службы.

Государственная таможенная служба, которой передали соответствующие полномочия Государственной фискальной службы, официально заработала в Украине с 8 декабря прошлого года.