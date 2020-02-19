Суд обязал НАБУ начать расследование в отношении Нефедова

Гражданин, имя которого не раскрывается, подал заявление о правонарушении группой лиц во главе с Нефедовым, которые "систематически получали взятки".

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное бюро расследований Украины (НАБУ) начать досудебное расследование в отношении главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова относительно возможных нарушений в таможенной сфере, из-за которых государству нанесен ущерб на сумму свыше 40 млн грн.

Читайте такжеНефедов похвастался ростом таможенных поступлений в госбюджет

Об этом сказано в решении суда от 11 февраля, опубликованном на сайте Единого госреестра судебных решений.

Согласно тексту решения суда, в Национальное антикоррупционное бюро 23 января гражданином, имя которого не раскрывается, было подано заявление о правонарушении группой лиц во главе с Нефедовым, которые "систематически получали взятки за поставки несертифицированных панелей на рынок Украины на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков, в результате таких действий государству был нанесен ущерб на более 40 млн грн".

В решении суда сказано, что после регистрации заявления в НАБУ бюро отказалось открывать производство по изложенной в нем информации, после чего заявитель обратился в Высший антикоррупционный суд, следственный судья которого, исследовав материалы жалобы, принял решение удовлетворить жалобу по следующим основаниям.

"Учитывая тот факт, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляют досудебное расследование преступлений, на которые ссылается заявитель, у следственного судьи есть основания полагать, что уполномоченными лицами Национального антикоррупционного бюро Украины было допущено бездействие, которое заключается в невнесении сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований в течение 24 часов после получения заявления или сообщения об уголовном правонарушении", - отмечается в решении суда.

Также в судебном решении сказано, что следственный судья не может проверить указанные гражданином в заявлении обстоятельства нарушений, однако считает их объективными и подследственными НАБУ, потому обязал бюро рассмотреть их в рамках досудебного расследования.

"Суд постановил обязать уполномоченных лиц Национального антикоррупционного бюро Украины внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных правонарушениях, изложенные в заявлении. В другой части жалобы отказать. Постановление вступает в законную силу с момента его объявления и обжалованию не подлежит", - сказано в тексте решения суда.

Справка УНИАН. Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По итогам конкурсного отбора 5 июля 2019 года первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов стал руководителем Государственной таможенной службы.

Государственная таможенная служба, которой передали соответствующие полномочия Государственной фискальной службы, официально заработала в Украине с 8 декабря прошлого года.