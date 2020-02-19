В Кабмине определились, чем будет заниматься новосозданный Офис финансового контроля

Офис будет проводить проверки в министерствах, государственных фондах, бюджетных учреждениях и государственных предприятиях.

Кабинет министров Украины определил основные задачи, функции и полномочия Офиса финансового контроля.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов со ссылкой на утвержденное положение, офис будет проводить проверки в министерствах и других органах исполнительной власти, а также государственных фондах, бюджетных учреждениях и государственных предприятиях, компаниях-получателях средств из бюджетов всех уровней и государственных фондов.

Также проверки будут проводиться на предприятиях любой формы собственности по решению суда в уголовном производстве.

Положение предусматривает проведение анализа рисков по управлению ресурсами государства с последующим осуществлением контрольных мероприятий по высокорисковым операциям, что позволит повысить качество выполнения задач и сократит время на проверку подконтрольных учреждений.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года Кабинет министров создал новый орган - Офис финансового контроля на базе Государственной аудиторской службы. Офис будет осуществлять анализ информации об использовании государственных ресурсов и проводить контрольные мероприятия по высокорисковым операциям. Деятельность Офиса финансового контроля будет проводиться под руководством министра финансов. Новосозданный орган возглавляет Игорь Буграк.