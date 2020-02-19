Украинцы переплатили в бюджет почти 39 миллиардов гривень налогов - ГНС

В налоговой подчеркнули, что информация о том, что госбюджет по доходам выполняется исключительно из-за переплаты налогов, не соответствует действительности.

Сумма переплат всех налогов в бюджет по состоянию на 1 января 2020 года составила 38,7 миллиарда гривень, что на 4,3% больше показателя на начало 2019 года.

Читайте такжеБюджет из-за крепкой гривни в январе недополучил более 2 миллиардов - Счетная палата

Об этом сказано на странице Государственной налоговой службы Украины в сети в Facebook.

В частности, согласно инфографике налоговой, по состоянию на 1 января 2018 года объем переплат налогов составил 38 миллиардов гривень, на 1 января 2019 года - 37,1 миллиарда гривень, на 1 января 2020 года - 38,7 миллиарда гривень.

В налоговой подчеркнули, что информация о том, что госбюджет по доходам выполняется исключительно из-за переплаты налогов, не соответствует действительности.

"В сети распространяется фейк, что якобы выполнение бюджета 2019 налоговой стало возможным исключительно благодаря налоговым переплатам. На самом деле, выполнение бюджета стало возможным благодаря правильному администрированию налогов. А вот объем переплат за последние 3 года почти не менялся", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, поступления налогов и сборов в общий фонд государственного бюджета Украины в 2019 году составили 457,3 миллиарда гривень, что на 17,1%, или на 66,7 миллиарда гривень, больше, чем в 2018 году.