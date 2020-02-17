Бюджет-2019 недовыполнен по доходам на 1% - Кабмин

В то же время, дефицит госбюджета составил 1,9% ВВП при плановом показателе 2,26% ВВП.

Доходы государственного бюджета Украины за 2019 составили 998,3 миллиарда гривень, что почти на 1% ниже планового показателя.

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Об этом говорится в отчете Кабинета министров за 2019 год, опубликованном на правительственном портале.

Согласно документу, основными причинами недовыполнения бюджета стали: сверхплановое укрепление гривни, снижение цены на природный газ, сокращение объемов его импорта и добычи, а также медленные темпы роста импорта товаров и более низкие объемы производства табачных изделий.

Отмечается, что расходы госбюджета за 2019 составили 1,073 триллиона гривень, что почти на 2% ниже планового показателя.

В то же время, дефицит госбюджета в 2019 году составил 78 миллиардов гривень, или 1,9% ВВП, при плановом показателе в 91,1 миллиарда гривень, или 2,26% ВВП.

Первичный профицит госбюджета, без учета долговых платежей, в 2019 году составил 41,2 миллиарда гривень.

В правительстве напомнили, что планируют снизить бюджетный дефицит до 1,5% ВВП в 2024 году, в том числе в 2021 году – до 1,88% ВВП, в 2022 – до 1,7% ВВП, в 2023 – до 1,6% ВВП.

Справка УНИАН. Госбюджет Украины на 2020 год предусматривает доходы в 1,096 триллиона гривень, расходы в 1,182 триллиона гривень, предельный уровень дефицита в 94,3 миллиарда гривень, предельный объем госдолга в 2,363 триллиона гривень.