Потребительские настроения украинцев в январе ухудшились

В январе 2020 года больше всего снизились индексы текущего личного дохода, развития экономики в ближайший год и целесообразности делать крупные покупки.

Индекс потребительских настроений (ИПН) украинцев с декабря 2019 года по январь 2020-го уменьшился на 3,1 пункта и составил 89,0 по 200-балльной шкале.

Читайте такжеРост экономики Украины замедлился до 1,5%

Об этом свидетельствуют результаты проведенного компанией Info Sapiens исследования "Потребительские настроения в Украине".

"Индекс потребительских настроений в январе 2020 года уменьшился на 3,1 пункта и составляет 89,0. Сократились значения всех составляющих индикатора, кроме индекса ожидаемых изменений личного материального положения", - сказано в сообщении.

При этом индекс текущего положения (ИТП) уменьшился на 6,0 пунктов и составил 79,0. Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в январе уменьшился незначительно - на 1,2 пункта и составил 95,7.

В январе показатель индекса ожидаемой динамики безработицы улучшился, показатель снизился с 124 до 118,8 пунктов.

"В январе 2020 года больше всего (на 6 п.п.) снизились индексы текущего личного дохода, развития экономики в ближайший год и целесообразности делать крупные покупки. Наиболее пессимистичные настроения присущи лицам старшего возраста (60 лет и более). В то же время индекс ожиданий личного дохода возрос. Рост индекса ожиданий личного дохода вместе с сокращением других индексов является нетипичным и наблюдается редко", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Государственной службы статистики, потребительская инфляция в Украине в январе 2020 года в годовом выражении - по сравнению с январем 2019 года - составила 3,2%, замедлившись с 4,1% в декабре.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в январе этого года выросли на 0,2%.