НБУ за неделю пополнил резервы на $166 миллионов

В этот период регулятор не продавал валюту.

Национальный банк Украины на прошлой неделе – с 10 по 14 февраля - пополнил международные резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 165,5 млн долл.

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Как сообщается на сайте НБУ, в этот период регулятор не продавал валюту.

Согласно приведенным данным, с начала года Нацбанк пополнил резервы на 581 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк за январь пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанке на 98 млн долл.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 февраля 2020 года составили 26,293 млрд долл., что на 4% выше показателя месяцем ранее.