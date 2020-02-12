Верховный суд запретил возобновление деятельности лопнувших банков по иску экс-владельцев

Но они могут требовать возмещения убытков от незаконных действий регулятора.

Верховный суд Украины принял решение, исключающее возможность прекращения ликвидации банка по иску его прежних владельцев, но позволяющее им требовать возмещения убытков от незаконных действий регулятора.

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Как сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц, суд принял соответствующее решение по итогам рассмотрения дела по иску прежних собственников "Укринбанка".

В фонде напомнили, что после признания банка неплатежеспособным его бывшие владельцы пытались обжаловать решения Национального банка и Фонда гарантирования, при этом перерегистрировали банк как компанию "Укринком" и провозгласили ее правопреемником финучреждения.

В результате банк со всеми активами был выведен из-под контроля фонда, а расчеты с кредиторами были остановлены. К тому времени фонд уже выплатил вкладчикам банка 1,8 миллиарда гривень возмещения по вкладам.

Отмечается, что постановление Верховного суда решает несколько ключевых вопросов, которые в дальнейшем должны учитываться другими судами при рассмотрении аналогичных дел.

В частности, прекращение банковской деятельности возможно только в установленном законодательством порядке, а любые изменения в устав банка возможны исключительно после их согласования с НБУ.

При этом, отмена судом решения о введении в банк временной администрации или его ликвидации не означает автоматическое прекращение управления банка фондом.

Кроме того, суд не может отменить решение о выведении банка с рынка на основании несоблюдения процедуры, взяв на себя функции НБУ и Фонда гарантирования.

Если владельцы банка считают действия НБУ незаконными, они могут защищать свои права, требуя возмещения полученных убытков.

Согласно решению суда, сделки бывших руководителей банка после начала процедуры выведения банка с рынка являются ничтожными, и новая структура не может быть правопреемником ликвидируемого банка.

"Фонд гарантирования вкладов приветствует решение Большой палаты Верховного суда, которое останавливает правовой хаос в вопросе обжалования решений относительно неплатежеспособности банков и определяет порядок действий других судов общей юрисдикции при рассмотрении аналогичных вопросов", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в ходе очистки банковской системы Украины за 2014-2017 годы Национальный банк принял решения о выведении с рынка в отношении 96 банков.

В результате Фонд гарантирования вкладов получил в управление активы банков в объеме порядка 500 миллиардов гривень по балансовой стоимости, однако их реальная стоимость оказалась в разы ниже по причине низкого качества активов.

В настоящее время фонд продолжает ликвидацию 61 банка в Украине, а также судебные споры по обжалованию решений о выведении с рынка в отношении 19 банков.