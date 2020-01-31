Гривня продолжает падение: сколько стоит доллар

Сегодня официальная гривня просела к доллару на 11 копеек, к евро - на 18 копеек.

Национальный банк Украины на понедельник, 3 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 25,03 гривни/доллар, что на 11 копеек ниже предыдущего показателя.

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Согласно данным на сайте НБУ, украинская гривня падает к доллару пятый день подряд - после падения на 27 копеек в понедельник, 12 копеек во вторник, 13 копеек в среду и 7 копеек в четверг.

Официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 27,66 гривни/евро, что на 18 копеек ниже предыдущего показателя.

Как сообщал УНИАН, национальная валюта Украины в 2019 году по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 гривни/доллар, к евро – на 16,7%, до 26,42 гривни/евро.