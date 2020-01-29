Идея Кабмина ускорить рост украинской экономики на 40% провалилась - эксперт

По оценкам Нацбанка, рост экономики Украины за 2019 год в целом будет близким к прогнозному показателю на уровне 3,5%.

Озвученная в прошлом году правительством Украины идея обеспечить рост украинской экономики как минимум на 40% за пять лет провалилась, считает глава правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

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"Нужно быть очень осторожными, и это пожелание ко всем политикам, со своими пафосными заявлениями. Мы видим, что идея поднять за пять лет на 40 процентов валовой внутренний продукт уже провалилась, о ней уже мало говорят. Мне кажется, это провластный популизм", - сказал Бураковский в ходе круглого стола.

Он также отметил, что властям необходимо лучше прорабатывать решения в среднесрочной и долгосрочной перспективах и уделять больше внимания ситуации в украинской экономике, особенно в реальном секторе.

По словам Бураковского, с начала военных действий на востоке Украине в 2014 году украинская промышленность в основном демонстрирует падение, что является плохим сигналом.

"Начиная с 2014 года мы никак не можем выйти на уровень 2010 года, когда у нас все было нормально... Чем будет заниматься государство после земельной реформы, какой будет аграрная политика государства после того, как значительная часть сельскохозяйственных земель станет частной?... Какая будет антимонопольная и экологическая политика?... Что мы будем делать после завершения процесса децентрализации?" - сказал эксперт, добавив, что эти вопросы остаются без ответов.

Как сообщал УНИАН, промышленное производство в Украине в 2019 году упало на 1,8% после роста на 1,1% в 2018 году.

По данным аналитического отчета "Райффайзен Банка Аваль", падение промышленного производства в Украине даже при существенном снижении процентных ставок и государственной поддержке бизнеса сдерживает оживление корпоративного кредитования, инвестиций и рост экономики.

По оценкам Нацбанка, рост экономики Украины за 2019 год в целом будет близким к прогнозному показателю регулятора на уровне 3,5%.

В сентябре прошлого года премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что задачей нового правительства является рост украинской экономики как минимум на 40% за пять лет. По его словам, для обеспечения задачи Кабмина по увеличению экономического роста в ближайшие пять лет ВВП Украины в 2020 году должен вырасти на 5%, а в 2021-2024 годах - увеличиваться как минимум на 7% в год.

Страна для достижения цели роста валового внутреннего продукта в ближайшие пять лет должна привлечь 50 миллиарда долларов инвестиций.