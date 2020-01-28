В Верховной Раде захотели обложить НДС услуги ИТ-корпораций по примеру России

В случае принятия законопроекта, платные услуги ИТ-компаний могут подорожать для украинцев на 20%.

В Верховной Раде предлагают обложить налогом на добавленную стоимость в 20% услуги, которые предоставляют украинцам интернациональные ИТ-корпорации.

Соответствующий законопроект зарегистрировал глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев, передает Громадське.

Автор отмечает, что транснациональные IТ-компании, такие, как Google, Facebook и другие, давно работают в Украине через интернет и предоставляют украинцам свои услуги. Однако, поскольку такие компании не зарегистрированы в Украине официально и не имеют постоянных представительств, то их услуги не облагаются.

"Предоставление компаниями нерезидентами электронных услуг для физических лиц, не имеющих статуса субъекта хозяйствования, не позволяет эффективно реализовать правила налогообложения НДС. Это приводит к потерям государственного бюджета и создает неконкурентную среду для резидентов-плательщиков. Тем самым, нарушаются базовые принципы равенства и нейтральности налогообложения налогоплательщика", - объясняет Гетманцев.

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Автор законопроекта приводит пример России, где накануне ввели НДС на услуги IТ-компаний и обязали Google, Apple, Netflix и другие компании зарегистрироваться в налоговых органах РФ.

"По официальным данным в бюджет такими компаниями (B2C) было выплачено в 2017 году - 9,4 млдр руб, в 2018 году - 12 млдр руб, в I квартале 2019 года - 12 млдр руб (70% суммы приходится на крупнейшие IТ-компании). Аналогичные налоговые правила введены в Республике Беларусь в 2018 году", - отмечает глава налогового комитета Верховной Рады, предлагая применить эти же налоговые правила и в Украине.

Отметим, что в случае принятия законопроекта, платные услуги IТ-компаний могут подорожать для украинцев на 20%.

Сейчас законопроект еще не прошел первое чтение. Для того, чтобы изменения вступили в силу за него депутаты должны проголосовать большинством голосов дважды, а затем документ должен одобрить президент.