Мининфраструктуры предлагает отменить НДС для авиаперевозок внутри Украины

По словам министра, из-за высокой стоимости билетов некоторые регионы Украины не имеют авиасообщения.

Министерство инфраструктуры предложит Верховной Раде отменить НДС для авиаперевозок внутри Украины, что снизит стоимость билетов на рейсы.

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Мы планируем внутренних перевозчиков заводить, в том числе другие компании. Еще будем предлагать Верховной Раде отменить налог на добавленную стоимость на внутренние перевозки. Потому что как-то странновато выглядит, что на международные перевозки нет НДС, а на внутренние есть", - сказал он.

При этом министр отметил, что из-за высокой стоимости билетов некоторые регионы Украины не имеют авиасообщения.

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"На Закарпатье летает только один самолет. Такие рейсы убыточны. За сезон 5 млн грн компенсации в пользу авиакомпании должна сделать местная госадминистрация, потому что рейсы убыточны. Говорят, что мало самолетов, но эти рейсы недозагружены, потому что дорого", - подчеркнул Криклий.

Как сообщал УНИАН, ранее Криклий сообщил, что Министерство инфраструктуры разрабатывает механизм компенсаций украинским авиакомпаниям, которые вынуждены облетать территорию Российской Федерации.

В октябре 2015 года Украина запретила полеты российских авиакомпаний в Украину, а также транзитные полеты российских авиакомпаний через территорию Украины. В ответ Российская Федерация в качестве зеркальной меры ввела запрет на полеты украинских авиакомпаний в города России. Также украинские компании вынуждены облетать территорию России при полетах в другие страны.

Напомним, в первом полугодии 2019 года по количеству перевезенных авиапассажиров Украина поднялась на второе место среди стран Восточной Европы.