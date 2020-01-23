Netflix снимет мультфильм по мотивам "Ведьмака"

Анимационный фильм будет называться "Ведьмак: Кошмар Волка".

Стриминговая платформа Netflix работает над созданием анимационного фильма по вселенной "Ведьмака".

Мультфильм будет называться "Ведьмак: Кошмар Волка", сообщает издание Redanian Intelligence. Позже в Netflix подтвердили, что работают над созданием анимационного фильма с таким названием.

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Сообщается, что над проектом работает шоураннер сериала по "Ведьмаку" Лорен Хиссрик и сценарист третьего эпизода шоу Бо ДеМайо. Производством мультфильма займется студия Studio Mir, которая создавала анимационный сериал "Легенда о Корре".

В новой картине по вселенной "Ведьмака" покажут историю о новой угрозе Континенту.

Пока нет информации о дате выхода мультфильма. Но ожидается, что его покажут между первым и вторым сезоном. Второй сезон "Ведьмака" начнут снимать в феврале, а его выход запланирован на 2021 год.

The rumors are true, a new Witcher story is in the works! The anime film, The Witcher: Nightmare of the Wolf, will take us back to a new threat facing the Continent. Brought to you by the Witcher team @LHissrich and @BeauDeMayo, and Studio Mir the studio behind Legend of Korra. — NX (@NXOnNetflix) January 22, 2020

Напомним, 20 декабря на стриминговой платформе Netflix вышел один из самых ожидаемых сериалов года "Ведьмак" с Генри Кавиллом в главной роли.

Шоу основано на фентезийном цикле польского писателя Анджея Сапковского.

Первый сезон "Ведьмака" стал самой успешной премьерой сериала на Netflix - за первый месяц после премьеры сериал посмотрели 76 млн домохозяйств.

Создательница сериала, сценаристка Лорен Хиссрич, планирует снять всего семь сезонов сериала.