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Netflix снимет мультфильм по мотивам "Ведьмака"

09:48, 23 января 2020
Кино и музыка
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Netflix выпустит мультфильм по вселенной "Ведьмака" / скриншот трейлера на Youtube: Netflix

Мультфильм будет называться "Ведьмак: Кошмар Волка", сообщает издание Redanian Intelligence. Позже в Netflix подтвердили, что работают над созданием анимационного фильма с таким названием.

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Сообщается, что над проектом работает шоураннер сериала по "Ведьмаку" Лорен Хиссрик и сценарист третьего эпизода шоу Бо ДеМайо. Производством мультфильма займется студия Studio Mir, которая создавала анимационный сериал "Легенда о Корре".

В новой картине по вселенной "Ведьмака" покажут историю о новой угрозе Континенту.

Пока нет информации о дате выхода мультфильма. Но ожидается, что его покажут между первым и вторым сезоном. Второй сезон "Ведьмака" начнут снимать в феврале, а его выход запланирован на 2021 год.

Напомним, 20 декабря на стриминговой платформе Netflix вышел один из самых ожидаемых сериалов года "Ведьмак" с Генри Кавиллом в главной роли.

Шоу основано на фентезийном цикле польского писателя Анджея Сапковского.

Первый сезон "Ведьмака" стал самой успешной премьерой сериала на Netflix - за первый месяц после премьеры сериал посмотрели 76 млн домохозяйств.

Создательница сериала, сценаристка Лорен Хиссрич, планирует снять всего семь сезонов сериала.

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Теги: #сериалы Netflix#Ведьмак