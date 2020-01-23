Чиновники планируют купить ненужные армии бронеавтомобили по завышенным ценам – Бутусов

Журналист объясняет, что двухосные бронеавтомобили массой в 15 тонн, типа «Казак-2» и «Дозор», не подходят для эксплуатации в вязком черноземе Донбасса.

Журналист Юрий Бутусов раскритиковал идею покупки 140 бронеавтомобилей "Козак-2" для нужд ВСУ. Предложение внесено в проект Гособоронзаказа на 2020 год, который подан на утверждение министру обороны Андрею Загороднюку. Общая стоимость бронеавтомобилей около 1,4 миллиарда гривень.

Журналист объясняет, что двухосные бронеавтомобили массой в 15 тонн, типа «Казак-2» и «Дозор», не подходят для эксплуатации в вязком черноземе Донбасса. Подобная техника придумана американцами для эксплуатации в Африке и на Ближнем Востоке, и не пригодна для военных действий в условиях АТО, где проходимость тяжелая даже для гусеничной техники. Кроме того, тяжелая 15 тонная машина очень медленная и заметная - высокая вероятность обнаружения и поражения.

«Подобные бронеавтомобили похожие на защищенный броней автобус и применяются для очень ограниченного круга задач, поскольку требуют либо сухой погоды и твердого грунта, либо хороших дорог. На случай войны с РФ нужна техника, которая пройдет везде и спрячется везде... достаточно экономичная, которая может быстро перебросить на опасное направление миномет, пулемет, ракетный комплекс, забрать раненых, подвезти боеприпасы и поставки. Подобные машины в Украине есть ("Дозор", "Новатор", "Казак-1", "Кугуар", "Спартан"), если Минобороны поставит производителям задачу под гарантии государственных закупок - появятся и новые модели. Но, техническое задание на украинские легкие бронеавтомобили поставлено не будет - ВСУ не планируют их приобретать в 2020 году вообще, только 15-тонные машины», - возмущается журналист.

Журналист также поставил под сомнение прозрачность закупок, поскольку они не учитывают реальную потребность войск (никто не советовался с боевыми командирами), а цены на бронеавтомобили завышены.

«Колесные бронеавтомобили "Козак-2" армия планирует купить по цене примерно в 10 миллионов гривень, это не менее 400 тысяч долларов. Бюджет закупки партии в 140 машин - не менее 1,4 миллиарда гривень. Цена закладывается примерно на 2 миллиона выше, чем при закупке 18-го года - надеюсь, в этом тоже есть какое-то обоснование у тех, кто планирует такую закупку»,- комментирует Бутусов.

Военный эксперт Юрий Колесников выразил более жесткую оценку покупке ненужных на передовой бронеавтомобилей «Козак-2»:

«После предвыборной критики действий предыдущей власти, общество и армия ожидали реального прекращения коррупции на военные закупки. Решение этой проблемы требует не создания новых «антикоррупционных» структур, а изменения процедур закупок военной техники и вооружения. К сожалению, после смены власти, в Минобороны ничего не изменилось - практически неприкрыто, делается попытка украсть только на одной закупке бронемашин около 300 млн грн. Большинство комплектующих «Козак-2» - импортные, после укрепления гривни общая цена бронеавтомобиля должна была снизиться, но в соответствии с проектом Гособоронзаказа - каждый «Казак-2», существенно подорожал... Разрекламированные СНБО и Минобороны, национальные испытания проводились для отвода глаз и не влияли на выбор образцов техники для дальнейшего участия в тендере. Да и сам тендер вообще не проводился! Комиссия во главе с первым заместителем министра обороны Руснаком исполнила роль ширмы для коррупционной сделки», - считает Колесников.

Юрий Бутусов, считает, что в Минобороны и на заседание комитета по обороне ВР нужно пригласить командиров боевых рот и батальонов для понимания реальных потребностей армии и формирования новой доктрины современных боевых действий. Поскольку сейчас, наша армия организована и вооружена по стандартам 70-х годов. «Одной из главных проблем ВСУ, является низкая мобильность - армия малоподвижная, прикована к позициям», - считает эксперт.