Гривня начала неделю с падения: свежий курс Нацбанка

Официальный курс НБУ на 20 января: 100 USD – 2425,27 гривни; 100 EUR – 2693,63 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на сегодня, 20 января, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2425,27 (17 января – 2409,23)

100 EUR – 2693,63 (17 января – 2690,03)

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов в пятницу установились на уровне 24,27/24,30 гривни/доллар, к евро - на уровне 26,94/26,97 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 17 января, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что написал заявление об отставке. В Офисе президента Украины сообщили, что глава государства рассмотрит заявление Гончарука.

Национальная валюта Украины в 2019 году по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 гривни/доллар, к евро - на 16,7%, до 26,42 гривни/евро.