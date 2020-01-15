Объем ресурсов Фонда гарантирования сократился почти на 20%
Объем ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на начало января 2020 года составил 11,668 миллиарда гривень, что на 2,671 миллиарда гривень, или на 18,6%, ниже показателя годом ранее.
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Согласно приведенным данным, в декабре 2019 года объем ресурсов фонда вырос на 1,235 миллиарда гривень, или на 11,8%.
Отмечается, что поступления в фонд от регулярного сбора за год составили 3,693 млрд грн, а в реестре фонда насчитывается 74 банка-участника.
Также сообщается, что в настоящее время фонд продолжает ликвидацию 61 банка в Украине, которые признаны неплатежеспособными с 2014 по 2018 год.
Справка УНИАН. Объем ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц в 2018 году сократился на 0,1% - до 14,339 миллиарда гривень.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в 1999 году и является государственным специализированным учреждением, выполняющим функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов и выведения неплатежеспособных банков с рынка.
С октября 2012 года в Украине размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тысяч гривень.