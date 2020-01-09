Легализация игорного бизнеса: в Раде назвали ожидаемые поступления в бюджет

При этом норма законопроекта относительно функционирования азартных игр исключительно на территории пятизвездочных отелей сохраняется.

Государственный бюджет Украины может получить в этом году 4,5 млрд грн в результате легализации игорного бизнеса в стране.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире радио «НВ».

"По подсчетам Министерства финансов, 4,5 млрд грн в этом году должно получить государство от игорного бизнеса. От этого закона (о легализации игорного бизнеса - УНИАН) проиграют нелегальные заведения, которые еще существуют на сегодня", - сказал Гетманцев.

При этом, по его словам, норма законопроекта относительно функционирования азартных игр исключительно на территории пятизвездочных отелей сохраняется.

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Как сообщал УНИАН, 19 декабря 2019 года Верховная Рада провалила в первом чтении голосование за правительственный законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине (№2285), предусматривающий работу казино исключительно в пятизвездочных отелях.

После этого Кабинет министров поручил полиции и Налоговой службе прекратить работу игорных заведений, работающих под видом лотерей.

3 января депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно снижения ставки налогообложения на доходы от игорного бизнеса до 10% от общего дохода с 18%. При этом предполагается, что выигрыши в азартные игры не будут облагаться налогом на доходы физических лиц и военным сбором.