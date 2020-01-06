Цена на золото выросла до самого высокого уровня за последние шесть лет

Золото активно дорожает с начала 2020-го года.

Золото подорожало до самого высокого уровня за последние шесть лет на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в столице Ирака.

Цена поднялась на 2,3% и достигает 1588,13 доллара за унцию - это максимум с апреля 2013 года, передает ТСН.

В Сингапуре торговали по цене в 1575,36 долларов за унцию, а фьючерсы набрали аж 2,5% - 1590,9 долларов.

Кроме того, стоимость палладия подскочила на 1,2% до 2 073,90 долларов за унцию, что является рекордно высоким показателем, а серебро и платина также выросли в цене.

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Золото активно дорожает с начала 2020-го. Ценовой показатель является наибольшим за почти десятилетие, что, кроме геополитических факторов, обусловлено слабым долларом, низкими реальными ставками и последствиями торговой войны для сдерживания мирового роста.

Кроме того, золото ценят еще и за его наилучшую защиту, что будет способствовать дальнейшему росту стоимости, пишет агентство Bloomberg. На этом фоне дорожают акции золотодобывающих компании.

Как сообщал УНИАН, в августе 2019 года декабрьские фьючерсы на золото достигли шестилетнего максимума на товарной бирже Нью-Йорка (COMEX). Тогда цена за унцию драгоценных металлов выросла на 1,17% и достигла $1503,30.