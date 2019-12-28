Гендиректор КБ "Южное" Дегтярев выписал себе под новый год премию в 608 тысяч гривень (декларация)

Заработная плата Дегтярева в КБ «Южное» в 2018 году составила 5 509 203 гривень, что поставило его на пятое место в рейтинге наиболее высокооплачиваемых руководителей государственных предприятий Украины.

Генеральный директор госпредприятия "КБ "Южное" Александр Дегтярев получил 23 декабря премию в 608 тысяч гривен.

Об этом свидетельствует декларация Дегтярева, опубликованная на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Заработная плата Дегтярева в КБ «Южное» в 2018 году составила 5 509 203 гривен, что поставило его на пятое место в рейтинге наиболее высокооплачиваемых руководителей государственных предприятий Украины.

В первом квартале 2019 года,с целью оценки эффективности использования средств, выделенных на реализацию целевых программ развития ракетно-космической отрасли, Государственная аудиторская служба Украины провела финансовый аудит деятельности ГКАУ за период 2016-2018 гг. Результаты проверки показали,что общая сумма расходов на украинский космос с учетом обязательств перед иностранными кредиторами и внутренней задолженности предприятий составила 19 млрд. грн.

Напомним, что в 2016 году Александр Дегтярев был уволен с должности гендиректора КБ "Южное" по рекомендации Госфининспекции. Решение объяснялось "нарушением финансового законодательства".Позже суд вернул Дегтяреву кресло гендиректора.