Гончарук не видит в усилении курса гривни угрозы невыполнения госбюджета-2020

Кабмин планирует учесть изменение экономической ситуации и в ближайшее время подготовит проект изменений в закон "О государственном бюджете на 2020 год".

Усиление курса гривни не несет угроз для выполнения государственного бюджета на 2020 год.

Читайте такжеГривня завершает год с курсом 23,69 за доллар

Об этом на брифинге по итогам заседания правительства заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Ничего спасать не нужно, угрозы никакой мы не видим", - сказал он.

По его словам, Кабмин планирует учесть изменение экономической ситуации и в ближайшее время подготовит проект изменений в закон "О государственном бюджете на 2020 год".

"В начале следующего года мы подготовим еще один макроэкономический прогноз. Мы безусловно его подкорректируем, и на базе отредактированного макроэкономического прогноза мы предложим Верховной Раде внесение изменений в бюджете и по доходной, и по расходной части", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря премьер-министр Алексей Гончарук подтвердил информацию о проблемах с выполнением доходной части государственного бюджета, из-за чего не будет в полном объеме профинансировано выполнение некоторых государственных программ.

Государственный бюджет Украины за ноябрь 2019 года получил 88,831 млрд грн доходов, что на 8,6% ниже планового показателя на этот период. С начала года, за январь-ноябрь, госбюджет получил 899,746 млрд грн доходов, что на 5,9% ниже планового показателя на этот период.

Одной из причин невыполнения доходной части бюджета называется укрепление курса национальной валюты, который в конце года составляет 23,69 грн/долл. При этом проект принятого государственного бюджета на 2020 год составлен на основе макроэкономического прогноза, в котором средний курс прогнозируется на уровне 27 грн/долл.