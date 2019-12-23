Минэкономики готовит новый закон о труде: что изменится

Новый законопроект о труде предусматривает гибкий график работы украинцев при условии взаимных договоренностей с работодателем. Кроме того, работник сможет увольняться по собственному желанию без обязательной отработки двух недель.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины предлагает в новом законопроекте о труде сохранить привычную для украинцев продолжительность рабочей недели в 40 часов, однако при этом позволить сторонам договариваться о гибком графике работы, при котором часть рабочего дня работник работает удаленно, другую часть - в офисе.

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Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, опубликовав на своей странице в соцсети Facebook выдержки из нового законопроекта о труде, который скоро будет вынесен на рассмотрение правительства и опубликован на сайте Минэкономики.

«Продолжительность дня определяют взаимные договоренности, а время отдыха между рабочими сменами должно быть не менее 12 часов. Для тех же, кто хочет работать меньше 40 часов в неделю, будет возможность договориться об оплате пропорционально. Как и о других условиях работы», - заявил министр.

Он также развеял несколько мифов относительного нового законопроекта. В частности, министр назвал неправдой информацию об увольнении беременных женщин, инвалидов, пенсионеров, отметив, что новый закон наоборот позволяет беременным работать из дома и по гибкому графику, и при этом иметь социальные и иные гарантии работника. Также гибкие условия работы предусмотрены и для инвалидов и пенсионеров.

Кроме того, новый документ сохраняет право заключать как бессрочные договоры, так и договоры на определенный срок, а также в случае увольнения работника по инициативе работодателя последний должен выплатить денежную компенсацию, размер которой зависит от срока предыдущего сотрудничества с работником.

«В законопроекте написано, что это (уволить работника - УНИАН) можно сделать просто по желанию руководства. Но тогда руководство должно заплатить два месяца или больше зарплаты. (Конечно, есть исключения - например представителей профсоюзов нельзя так освободить и т.д.)», - написал министр.

При этом сам работник имеет право в любое время по собственной инициативе расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя письменно или указанными в трудовом договоре средствами электронной связи не менее, чем за две недели.

«А еще - работник сможет увольняться по собственному желанию без обязательной отработки двух недель», - добавил Милованов.

Кроме того, министр отметил, что часть так называемых льгот для определенных категорий работников, в том числе и отсутствие испытательного срока, делает их нежелательными для работодателей и часто не дает трудоустроиться официально. В этой связи новый закон избавляется от устаревших дискриминационных норм, а испытательный срок и для работника станет возможностью присмотреться к будущей работе, коллективу, руководству.

Также предлагаемый Минэкономики законопроект сохраняет все льготы для отдельных категорий, в частности, бойцов АТО/ООС, беременных женщин, мам/пап в декрете (до 3 лет), лиц с ограниченными возможностями и несовершеннолетних, а также предусматривает, что каждый из льготников сможет устроиться на работу, если будет иметь такое желание. Также за мобилизованными в Вооруженные силы бойцами сохраняется рабочее место и выплаты на время службы.

Помимо прочего, Милованов сообщил о сохранении профсоюзов и получении ими более широких возможностей с целью договариваться с работодателями и работниками.

«По новому закону профсоюзы станут эффективным инструментом посредничества между работодателями и работниками там, где это оправдано и необходимо. Поэтому работа профсоюзов будет регулироваться отдельным законом, который также вскоре будет разработан», - отметил министр.

Также он сообщил, что новый закон вводит понятие нефиксированного рабочего времени, то есть легализует найм персонала, чьи услуги требуются нерегулярно, а также вводит понятие ученических, срочных и других гибких форм трудовых договоров, при которых ученики и студенты получат легальную возможность найти работу, даже если учатся на дневной форме.

Министр добавил, что трудовые книжки не отменяются, а переводятся в цифровую форму, что сделает необязательным требование предъявлять данный документ по месту работы. При этом информация о трудовом стаже украинцев с 2000 года хранится в электронных реестрах, данные которых почти 20 лет берут для расчетов пенсий и других социальных выплат. Вместе с тем, работники, которые в дальнейшем хотят пользоваться трудовыми книжками, смогут это делать.

Как сообщал УНИАН, по словам главы Комитета Верховной Рады по социальной политике и защите прав ветеранов Галины Третьяковой, в новом Трудовом кодексе будут пересмотрены льготы для женщин и людей с инвалидностью, создающие дискриминационные условия, а также в документе могут появиться положения о свободном посещении офиса и работе на дому.

По данным Госстата, во втором квартале 2019 года уровень безработицы в Украине снизился до 7,8%, а уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет вырос до 58,6%.

По данным Государственной службы Украины по вопросам труда, в Украине несколько миллионов граждан работают без официального оформления трудовых отношений.