НБУ установил 12-летний рекорд покупки валюты на межбанке

С начала года покупка валюты превысила продажу на 7,5 миллиарда долларов.

Чистая покупка (покупка за вычетом продажи) валюты Национальным банком Украины на межбанковском валютном рынке с начала года составила около 7,5 миллиарда долларов, что является рекордным значением с 2007 года.

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Как сообщается на странице регулятора в соцсети Faceboook, предложение валюты существенно превышает спрос на нее вследствие устойчивого притока иностранных инвестиций в гривневые облигации правительства, привлечения внешнего финансирования государственными компаниями, а также значительных объемов валютных поступлений экспортеров.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 16 по 21 декабря купил на межбанковском валютном рынке Украины 564,6 миллиона долларов, или рекордный недельный объем выкупа валюты с начала года.

В результате с начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на 6,425 миллиарда долларов, или в 14 раз.

Международные резервы Украины в ноябре выросли на 2,5% - до 21,9 миллиарда долларов.