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Зеленский подписал закон об отмене так называемых "площадок Яценко"

03:04, 25 декабря 2019
Финансы
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Владимир Зеленский подписал закон / фото www.president.gov.ua

Об этом свидетельствуют данные с сайта Верховной Рады.

Так, глава государства подписал закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества».

Речь идет о ликвидации так называемых «площадок Яценко», которые зарабатывали на оценке недвижимости.

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Так, с 1 января 2020 года вводится упрощенная модель оценки недвижимости. Человек сможет получить справку об автоматической оценке недвижимости и на ее основании заключить соглашение по объекту недвижимости. Посредники в виде «площадок» больше нужны не будут.

В случае несогласия со стоимостью недвижимости гражданин вправе обратиться к субъекту оценочной деятельности и провести оценку по системе, которая действует сейчас.

Согласно закону, нотариусы получат право бесплатного доступа к Единой базе для проверки справок и отчетов об оценке объектов недвижимости.

Единую базу данных отчетов об оценке должны запустить не позднее 1 июля 2020 года.

Депутаты приняли этот законопроект 5 декабря.

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Теги: #Владимир Зеленский